2019/09/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أسلحة واعتدة في منطقة خمسة ميل بالبصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أسلحة واعتدة في منطقة خمسة ميل بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).