السيد عمار الحكيم ينتقد قرار تجميد الفريق الساعدي ويعد

2019/09/27 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر: "من منطلق افتخار الشعوب بصانعي انجازاتها، من حقنا ان نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الارهاب الداعشي لصولاته واقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين".وأضاف ان "هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام".وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمر بإحالة قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى آمرية وزارة الدفاع وهو قرار أشبه بالإحالة للتقاعد.انتهى

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