2019/09/27 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي الشاب وسام سامي الجعفري الذي أضرم النار في جسده وسط مدينة الكوت‬ بمحافظة واسط، احتجاجا على حملات البلدية لإزالة التجاوزات، وحجز عربته الجوالة التي تعتبر مصدر عيشه الوحيد.

وسام..



شاب عراقي متزوج ولديه ثلاثة اطفال، ويعيش مع والده، ويعيل عائلته من خلال بيع المواد البلاستيكية عبر عجلة جوالة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شاب أضرم النار بنفسه احتجاجا على حجز عربته الجوالة في الكوت بمحافظة واسط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة شاب أضرم النار بنفسه احتجاجا على حجز عربته الجوالة في الكوت بمحافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).