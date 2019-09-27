2019/09/27 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي يوم الجمعة عن احباطه مخططا "إرهابيا" لاستهداف العاصمة بغداد بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام.

وقال الحشد في بيان اليوم إن قوة من مديرية استخبارات بغداد نفذت، اليوم، بناء على معلومات من الحشد الشعبي واشراف قيادة محور الاحتياط العام لهيئة الحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة الضابطية شمالي العاصمة بغداد قرب مرقد بنات الحسن.

وأضاف، أن العملية اسفرت عن العثور على مضافة لـ"داعش" تم اخفاء مختلف الاسلحة والعتاد فيها حيث كانت داعش تنوي من خلالها استهداف العاصمة بغداد بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط مخططا لإستهداف بغداد خلال الزيارة الاربعينية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط مخططا لإستهداف بغداد خلال الزيارة الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).