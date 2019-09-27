عضو بالأمن النيابية يتحدث عن اختراق 30 موقعًا حكوميًا ويحذر من “انهيار الدولة“

2019/09/27 | 17:12

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، اليوم الجمعة، من تسرب معلومات أمنية "مهمة وحساسة" بعد تعرض 30 موقعا الكترونيا حكومياً للاختراق، بينها موقع جهاز الأمن الوطني، فيما توعد بأن لجنته ستفتح تحقيقاً لـ"محاسبة" من يثبت إهماله وتقصيره بهذا الشأن.

بغداد اليوم - متابعة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي قاد معركة المواجهة ضد المشروع الأمريكي في المنطقة خلال كل السنوات الماضية.

ولفت نصر الله في مقابلة نشرها موقع مكتب المرشد

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رفضه عرضا إيرانياً يتضمن رفع العقوبات عن طهران مقابل عقد لقاء بينه وبين نظيره الإيراني حسن روحاني.

وكتب ترامب تغريدة في حسابه على تويتر: "إيران أرادت مني أن أرفع العقوبا

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني من اجتماعات الجمعية العا

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