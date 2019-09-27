الحكيم يستغرب قرار تجميد الساعدي: تكريم الشجعان واجب وطني

2019/09/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، استغرابه من قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وقال الحكيم في تغريدة له على “تويتر”، تابعتها “كلكامش برس”، انه “من منطلق افتخار الشعوب بصانعي انجازاتها، من حقنا ان نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الارهاب الداعشي لصولاته واقدامه وشجاعته”.

وأضاف أن الساعدي “كان في طليعة من حرر المدن من دنس الظلاميين”، لافتاً إلى ان “هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير فأنه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن آليات إدارة الملف الأمني فحسب، بل عن إدارة الدولة بشكل عام”.

وذيّل الحكيم تغريدته بهاشتاك “تكريم الشجعان واجب وطني”.

#تكريم_الشجعان_واجب_وطني pic.twitter.com/llYBGYbSoV

— Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) September 27, 2019

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