الشيخ جمال الضاري يدعو لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لحل أزمة الخريجين بعيدا عن الاحتكار

2019/09/27 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري، ما تعرض له حملة الشهادات العليا خلال التظاهرات.

واعرب الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، عن استغرابه لعدم توضيح الحكومة العراقية ملابسات الاعتداء على الخريجين اثناء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، رافضا ما تعرضوا له من استخدام للعنف المفرط.

وجدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي دعوته الى ضرورة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لحل ازمة الخريجين، بعيدا عن الاحتكار، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني.

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