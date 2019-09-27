اثر تكرار احتجاز عربته الجوالة .. شاب يضرم النار بجسده بمدينة عراقية

2019/09/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد شهود عيان وناشطون يوم الخميس ان شابا اقدم على اضرام النيران بجسده بقصد الانتحار بسبب تكرار احتجاز عربته الجوالة لبيع المواد المطهرة قرب سوق بيع الملابس المستعملة في مدينة الكوت العاصمة المحلية لمحافظة واسط.

وقال الشهود والناشطون ان الشاب العشريني كان في وقت سابق قد تذمر بسبب إجراءات السلطات هناك بمحاسبة المتجاوزين قبل أن يقدم على إضرام النار في جسده اليوم الخميس بمادة البنزين في شارع الشيشان وسط المجمع التجاري في مدينة الكوت وسط حالة من الذهول والهلع بين أصدقائه.

وبحسب الشهود والناشطين فقد تم نقل الشاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

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