الزهيري: الفساد سيتوسع بالغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/09/27 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادرأى عضو مجلس النواب النائب حسين الزهيري، الجمعة، أن دائرة الفساد ستتوسع بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال الزهيري في بيان تلقته “كلكامش برس”، ان “مجلس النواب يناقش حاليا مقترح قانون لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتخويل مسؤولياتهم الى القضاء وفق الصلاحيات الممنوحة للادعاء العام بموجب القانون رقم 49 لسنة 2017 وإذ نشير الى الايمان المطلق بعدالة وحيادية ومهنية القضاء العراقي والادعاء العام”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية المشكلة بعد انتخابات عام 2018 وضعت نصب عينها مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب وان هذا الهدف يتطلب تظافر للجهود من جميع المؤسسات الرقابية والقضائية والإدارية وان الغاء مكاتب المفتشين العموميين سوف يعطي رسالة سلبية للفاسدين ويقدم مقدرات الدولة على طبق من ذهب لهم الى الوقت الذي يستطيع الادعاء العام وضع اقدامه على مكاتب المفتشين العموميين التي تعمل وفق قانون ( الامر رقم 57 لسنة 2004 ) الذي لم يكن سيئا انما كان بحاجة الى دعم للجهود والابتعاد عن تسيس المناصب”.

وتابع: “واننا اذ نشير الى موقفنا الواضح من عدم تأييد مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين فأننا نقدر حاليا اية جهود للقضاء على الفساد والذي لايتم الا من خلال التعاون ومنح الاستقلال الواضح لتلك المكاتب عن الوزارات والمحاصصة ومنحهم المزيد من الصلاحيات بالتعاون مع الادعاء العام والقضاء والسلطة الرقابية والإدارية”.

ولفت إلى ان “اصلاح المؤسسات لايتم نتيجة لمواقف شخصية او مؤسسية بين الأطراف ولا يكون نتيجة لسياسة فرض الارادات بين الخصوم او الأصدقاء سواء في البرلمان او الحكومة”.

وبين ان “الوظيفة الرقابية الممنوحة لمجلس النواب تحتم علينا بصفتنا أعضاء فيه ان نقدم رؤية واضحة وموقف واضح لعدم تأييد هذا المقترح وندعو الى دراسة الحلول بشكل علمي ومن مختصين قانونيين لمنع انهيار المؤسسات الحكومية نتيجة لضعف الدور الرقابي الاستباقي الذي تقوم به مكاتب المفتشين العموميين”.

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