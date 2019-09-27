2019/09/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، ما اثارته قناة دجلة من خلال عرضها لصور أدعت انها وثائق مسربة عن "التلاعب بالمشاريع"، فيما اكدت انها سترفع دعوى ضد القناة.

وقالت المحافظة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ما اثارته قناة دجلة من خلال عرضها لصور أدعت انها وثائق مسربة، خلافا للأعراف القانونية واخلاقيات المهنة".

واضافت ان "المحافظة سترفع دعوى قضائية ضد قناة دجلة بعد عرضها ما أسمته بـ"التلاعب" بمشاريع المحافظة".

وبينت ان "وثائق اي مشروع توجد منه نسخ في وزارة التخطيط ومديريات وأقسام عدة أخرى بالشكل الذي لايسمح التلاعب به"، معلنة "استعدادها لاستقبال الجهات الرقابية ولجان النزاهة المخولة للاطلاع على الملفات الأصلية وتدقيقها".

وتابعت ان "ما وصفته القناة بانه تم انفاق مبلغ ٥ مليار دينار على صبغ الأرصفة يعد تدليسا بقصد الأضرار بسمعة المحافظة، حيث ان صبغ الأرصفة هي فقرة ضمنية لتنفيذ فقرات عدة لحي سكني كامل من ضمنها اعمال التبليط والأرصفة والمقرنص والقالب الجانبي وتطوير المداخل في قضاء المحمودية".

واكدت المحافظة، ان "المشاريع التي وصفتها القناة بالوهمية بلغت نسب انجاز معظمها تصل الى ١٠٠٪؜ ومنفذة على ارض الواقع في قضاء المحمودية"، داعية "القناة الى عدم الانجرار وراء حملة لتسقيط ومصادرة جهود العاملين في محافظة بغداد لاغراض لا تمت لمصلحة المواطن بصلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تنفي ما نشرته قناة دجلة بشأن التلاعب بالمشاريع وتؤكد: سنرفع دعوى ضدها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تنفي ما نشرته قناة دجلة بشأن التلاعب بالمشاريع وتؤكد: سنرفع دعوى ضدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).