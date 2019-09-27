الحكيم: قرار تجميد الساعدي يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة بشكل عام

2019/09/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استغرب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، فيما بين ان القرار يبعث رسالة "مغلوطة" عن إدارة الدولة بشكل عام.

وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "من منطلق افتخار الشعوب بصانعي انجازاتها، من حقنا ان نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الارهاب الداعشي لصولاته واقدامه وشجاعته، حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين".

واضاف ان "هكذا اجراء حينما يكون بديلا عن المكافأة والتقدير، فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام".

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