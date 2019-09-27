2019/09/27 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: نعمل كخلية واحدة مع القوات الأمنية لإنجاح الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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