2019/09/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني- انطلقت، لليوم الثاني، أعمال ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد في العاصمة بغداد تحت شعار “العراق يتعافى.وناقش المؤتمرون جملة من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق، والتعارضات الداخلية والإقليمية، والبيئة القانونية الناظمة لفعاليات الأمن والاقتصاد في البلاد.ومن بين المحاور الأساسية في المؤتمر اليوم كانت حصر السلاح بيد الدولة ، وقال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصر السلاح بيد الدولة يتصدر حوارات ملتقى الرافدين اليوم المركز الخبري الوطني.

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