السوداني تعليقا على وفاة الشاب الواسطي: البطالة تعتبر تحديا كبيرا أمام الدولة

2019/09/27 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب محمد شياع السوداني، على وفاة الشاب “وسام سامي” في واسط.

السوداني قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن المواطن وسام أحرق نفسه احتجاجا على قرار بلدية الكوت بإزالة تجاوز بسطيته التي تمثل مصدر رزقه دون أن تجد له بديل.

وأضاف، أن وسام فارق الحياة وبقيت مشكلته قائمة دون حل او استراتيجية في الأفق تستوعب الباحثين عن العمل، معتبرا البطالة تحديا كبيرا أمام الدولة.

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