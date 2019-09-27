نصيف تطالب بكشف أسباب سحب شكوى العراق ضد الكويت في مجلس الامن

2019/09/27 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الجمعة، الحكومة ووزارة الخارجية بكشفِ أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلسِ الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية.وقالت نصيف، في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”: “على وزارة الخارجية كشف أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية”.وأكدت، أن “الكويت لها سوابقُ في تقديم الرشوة لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدُهم لخدمة مصالحها”.

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