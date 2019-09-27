ترمب: إيران طلبت رفع العقوبات كي أوافق على لقاء روحاني لكني رفضت

2019/09/27 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن طلب إيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إجراء لقاء مع روحاني.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بتويتر، إن إيران أرادت منه أن يرفع العقوبات المفروضة عليها حتى يُعقد لقاء بينه وبين روحاني، مضيفا أن جوابه للإيرانيين كان الرفض للطلب الذي قدموه.

ويأتي تصريح ترمب بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ووجود روحاني في نيويورك الذي اشترط رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده مقابل إجراء المفاوضات مع الإدارة الأميركية.

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