صفوي: قدراتنا تجاوزت جغرافية إيران وتحولنا الى قوة إقليمية

2019/09/27 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صَعَد كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الايرانية يحيى رحيم صفوي، من وتيرة الحرب الكلامية لبلاده ضد الإدارة الأميركية.

وأكد صفوي في تصريح أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء، ان قدرات بلاده تجاوزت جغرافية ايران، وتحولت الى قوة إقليمية، وأصبحت الولايات المتحدة مدركة لمدى تأثير ونفوذ ايران، زاعما ان الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على طهران، ناجمة عن غضبها حيال قوة نفوذها.

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