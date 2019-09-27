سؤال نيابي لعبد المهدي بسبب تجمد عبد الوهاب الساعدي

2019/09/27 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعرب عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الجمعة، عن مفاجئته بقرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، مبينا انه سيوجه سؤالاً نيابياً للقائد العام للقوات المسلحة لبيان الأسباب.

وقال السوداني في بيان تلقته “كلكامش برس”: “فوجئنا بقرار خارج حسابات العقل والمنطق وذلك بدلا من تكريم وتثمين بطولات ابنائنا المقاتلين المضحين اهل النخوة والشجاعة الذين اكتسبوا خبرة في التصدي للارهاب الداعشي الغاشم”.

وأضاف “نتفاجئ بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتجميد المقاتل عبد الوهاب الساعدي الذي تحررت على يديه العديد من المدن دون توضيح الاسباب”.

وتابع: “استنادا الى احكام الفقرة سابعا من المادة ٦١ من الدستور سنوجه سؤالا برلمانيا الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لبيان أسباب نقل المقاتل قائد قوات مكافحة الارهاب الى وزارة الدفاع بالامرة مايعني تجميد صلاحياته العسكرية بشكل كامل وهذا يتنافى مع ما قدمه هذا المقاتل من اقدام وشجاعة وهو الذي رفض ارتداء رتبته العسكرية مالم يحرر بلده بالكامل”.

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