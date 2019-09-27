2019/09/27 | 17:56

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فوز النفط على نفط الجنوب وتعادل الحدود مع أمانة بغداد

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فوز النفط على نفط الجنوب وتعادل الحدود مع أمانة بغداد

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