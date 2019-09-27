النجف يخطف ثلاث نقاط من أرض زاخو

2019/09/27 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عاد فريق النجف بثلاث نقاط ثمينة من ملعب زاخو عندما تغلب على اهل الدار، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز الثمين لفريق النجف اللاعب كرار عامر في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق النجف الى اربع نقاط، بينما بقي فريق زاخو بلا نقاط.

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