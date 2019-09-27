هل تحتوي أكياس الشاي على مواد بلاستيكية بالفعل؟

2019/09/27 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجدت دراسة حديثة أن بعض أنواع أكياس الشاي تحتوي على جزيئات من البلاستيك، الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً على الصحة.وقالت الدراسة بأن كيس شاي بلاستيكي واحد يمكنه إدخال مليارات من الجزيئات البلاستيكية إلى الجسم، وهي نسبة أعلى بكثير من الكمية المقدرة لجزيئات البلاستيك الدقيقة التي يستهلكها الإنسان خلال عام كامل.عند اختبار أكياس الشاي البلاستيكية، وجد الباحثون بأنها أطلقت حوالي 11.6 مليار من البلاستيك الجزئي و 3.1 مليار من جزيئات البلاستيك النانوية.ويقول الباحثون، بأن معظم أكياس الشاي مصنوعة من ألياف طبيعية، وأن وعدد أكيس الشاي المصنوعة من البلاستيك قد يكون محدوداً، ويقتصر على أكياس الشاي الفاخرة التي تكون أكثر صلابة وثقلاً وتكون عادة على شكل هرمي صغير.وأكد الباحثون بأن أكياس الشاي العادية التي يستخدمها الملايين في جميع أنحاء العالم مصنوعة من الألياف الطبيعية ولا يدخل البلاستيك في صناعتها، بحسب ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.

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