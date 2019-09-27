وزير التعليم: نسعى لزيادة عدد المنح والزمالات الممنوحة من روسيا

2019/09/27 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل اليوم الجمعة، سعيه لتذليل جميع الصعاب التي تواجه الطلبة العراقيين الدراسين في روسيا

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