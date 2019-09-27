2019/09/27 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي ،الجمعة، استطعنا اعادة الثقة للمواطن بمنتسبي وزارة الداخلية وكذلك كسرنا الحاجز بين وزارتي الدفاع والداخلية واعدنا الثقة مع امن الأقليم .وقال الاعرجي في في ملتقى الرافدين للأمن والاقتصاد ان ” استطعنا اعادة الثقة للمواطن بمنتسبي وزارة الداخلية وكذلك كسرنا الحاجز بين وزارتي الدفاع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي : كسرنا الحاجز بين وزارتي الدفاع والداخلية واعدنا الثقة مع امن الأقليم المركز الخبري الوطني.

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