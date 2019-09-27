سائرون يرد على تصريحات السفير الإيراني: لن تكون أرضنا محرقة للآخرين

2019/09/27 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرفض تحالف سائرون، الجمعة، استخدام الاراضي العراقية لاي عدوان خارجي يجعل من ارض البلاد محرقة للاخرين.وقالت عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون إيناس المكصوصي، في حديث صحفي، تابعته “كلكامش برس”، “من غير المسموح استخدام الأراضي العراقية من قبل دولة ضد أخرى”.وأضافت، “لن نسمح بأن تكون أرض العراق محرقة للآخرين”، مؤكدةً “نحن رددنا القسم بالحفاظ على سيادة وأمن العراق، وكما نحترم سيادة الدول الأخرى يجب احترام سيادة العراق”.وأوضحت أن “التجاذبات الحاصلة بين الدول المتنازعة هي شأنهم، وليست شأن العراق”.واستطردت “إن كانت لديهم الشجاعة للمواجهة فلتكن مباشرة، وألا يجعلوا من العراق ساحة للصراع بينهم”، مشددةً بقولها على أن “العراق ليس تابعا لأي دولة، وأن سيادته ستظل قائمة على كامل أراضيه”.وأشارت إلى أن “وجود القوات الأمريكية في العراق يقتصر على عمل المستشارين”، مضيفة “القوات العراقية من الجيش والشرطة هم من قاموا بالقضاء على الجماعات الإرهابية، وأنه لن يسمح بإدخال العراق في المطبات السياسية الراهنة”.

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