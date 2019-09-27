2019/09/27 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه النائب عن دولة القانون محمد السوداني ،الجمعة، سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن قرار نقل المقاتل القائد في قوات مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى وزارة الدفاع بالامر .وقال السوداني في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني” ،”فوجئنا بقرار خارج حسابات العقل والمنطق وذلك بدلا من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه سؤالا الى رئيس الوزراء بشأن قرار تجميد الساعدي المركز الخبري الوطني.

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