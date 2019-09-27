مصدر: الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء التقوا حملة الشهادات العليا يوم امس

2019/09/27 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن لقاء جرى بين مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام للمجلس مع حملة الشهادات العليا لبحث مطالبهم.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام للمجلس حميد الغزي، التقوا يوم امس بحملة الشهادات العليا لبحث مطالبهم".

واضاف ان "اللقاء شهد ايضا تحديد موعد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء في وقت لاحق".

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