نائب يدعو عبد المهدي الى العدول عن قراره بتجميد الساعدي

2019/09/27 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن كتلة الحكمة المعارضة علي الحميداوي، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة إلى العدول عن قراره بتجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ونقله لامرة وزارة الدفاع.

وقال الحميداوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "ما هي الأسباب التي دعت إلى إصدار أمر كهذا؟"، مشيرا إلى ان "التضحيات الجليلة التي قدمها الفريق الساعدي التي فاقت التصورات لانه أكثر القادة الميدانيين الذين تعرضوا للإصابات الحرجة، وكانت قوى الشر والإرهاب داعش تحسب له الحسابات".

ولفت الى ان "القائد العام يكافئ القادة الابطال بتجميدهم بهذه الطريقة التي تحط من قدرهم"، مطالبا رئاستي الجمهورية والبرلمان وأعضاء البرلمان ولجنة الأمن والدفاع بأن "يكون لهم موقف واضح والتدخل الفوري لان الموضوع اصبح قضية رأي عام".

ونوه الى "التاريخ العسكري الميداني للقائد الساعدي الذي كانت مواقفه مشرفة مع جميع أبناء المناطق المحررة".

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