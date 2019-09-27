خلاف في مواقع التواصل يتحول الى شجار مسلح بين أبناء عمومة

2019/09/27 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على أطراف مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية إثر خلاف على شبكات التواصل الاجتماعي بين أبناء عمومة في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لإعلام شرطة ذي قار "توجهت دوريات مديرية شرطة قضاء الشطرة باشر مدير القسم إلى حي الزهور وذلك لسماع إطلاق نار، حيث تبين وجود مشاجرة بين أبناء عمومة وتبادل لاطلاق النار على الفور ضربت القوة طوق امني حول محل الحادث وتمكنت من إلقاء القبض على 8 من مسببي الشجار وضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف مع خمسة مخازن عتاد وتبين اسباب الخلاف، نتيجة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي".وأشار الى "إحالة الأوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهمين أصولياً".انتهى

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