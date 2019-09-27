نائب عن سائرون تعلق على تهديدات إيران باستهداف الأميركان: العراق ليس محرقة للآخرين

2019/09/27 | 18:45

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بغداد اليوم- بغداد

علقت النائب عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي، اليوم الجمعة، على تهديدات ايران بقصف المواقع الامريكية داخل العراق، قائلة بان البلاد ليست محرقة للاخرين.

وذكرت المكصوصي في تصريحات صحفية، انه "من غير المسموح استخدام الأراضي العراقية من قبل دولة ضد أخرى"، مؤكدة بالقول "لن نسمح بأن تكون أرض العراق محرقة للآخرين".

وبينت "نحن رددنا القسم بالحفاظ على سيادة وأمن العراق، وكما نحترم سيادة الدول الأخرى يجب احترام سيادة العراق"، مضيفة ان "التجاذبات الحاصلة بين الدول المتنازعة هي شأنهم، وليست شأن العراق".

وتابعت "اذا كانت لديهم الشجاعة للمواجهة فلتكن مباشرة، وألا يجعلوا من العراق ساحة للصراع بينهم"، مشددة على ان "العراق ليس تابعا لأي دولة، وأن سيادته ستظل قائمة على كامل أراضيه".

ولفتت الى ان "وجود القوات الأمريكية في العراق يقتصر على عمل المستشارين"، مضيفة ان "القوات العراقية من الجيش والشرطة هم من قاموا بالقضاء على الجماعات الإرهابية، وأنه لن يسمح بإدخال العراق في المطبات السياسية الراهنة".

ورد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي في وقت سابق من، الجمعة على تصريحات ايران بضرب القوات الاميركية في العراق.

ونقلت RT عربية، عن الخفاجي قوله: إن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا والتي تهدد مصالح البلدين، وأكدنا بأن الأراضي العراقية خطاً أحمراً".

وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".

وكان السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، قال الخميس (27 أيلول 2019) إن بلاده ستقصف التواجد الأميركي في العراق أو أي مكان آخر، في حال استهدفت عسكرياً من الولايات المتحدة.

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