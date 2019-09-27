الجبوري معلقا على تجميد الساعدي: لا مجال للمخلصين في العراق

2019/09/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادانتقد عضو مجلس النواب النائب أحمد الجبوري، الجمعة، قرار تجميد اللواء الركن عبد الوهاب الساعدي.

ونشر الجبوري صورة للساعدي على صفحته في “تويتر”، وعلق عليها بالقول: “في العراق لا مجال للمخلصين والشجعان في خدمة وحماية شعبهم”.وذيّل الجبوري تغريدته بهاشتاك “عبد الوهاب الساعدي ابن العراق البار”.

في عراق اليوم … لا مجال للمخلصين والشجعان ..



في خدمة وحماية شعبهم ..#عبد_الوهاب_الساعدي_ابن_العراق_البار pic.twitter.com/Qpog9Qmegk

— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) September 27, 2019

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