سائرون: نقل الساعدي إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر

2019/09/27 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعتبر عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الجمعة، اجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين في جهاز مكافحة الارهاب الى الأمرة في وزارة الدفاع إساءة كبيرة و”جريمة لا تغتفر” بحق انتصارات التحرير.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته “كلكامش برس، ان الساعدي “عد اجراء الحكومة بنقل بعض القادة العسكريين الأبطال في جهاز مكافحة الارهاب الى الأمرة في وزارة الدفاع إساءة كبيرة وجريمة لا تغتفر بحق انتصارات التحرير”.وأضاف البيان ان “الساعدي شدد على ان الواجب على الحكومة هو تكريم هؤلاء الأبطال تثمينا لجهودهم وتضحياتهم وقيادتهم الميدانية الحكيمة للمعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي واعطائهم مكانتهم المناسبة في قيادة الأجهزة الأمنية المختلفة بعد ان ثبت بالدليل العملي اخلاصهم ونزاهتهم وتضحياتهم وكفاءتهم”.وتابع ان “نقل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي القائد الميداني والبطل في معارك تحرير الانبار والفلوجة والموصل الى الأمرة بناءا على طلب من رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي يعتبر قضية كبيرة تثير الاستفهام حول طبيعة ما يجري داخل الجهاز من عمليات إقصاء للضباط والقادة الشرفاء والنزيهين”.وطالب الساعدي “رئيس الحكومة اعادة النظر في قراره هذا والمسارعة في إلغائه والتحقيق في دواعي الطلب في نقله هو او غيره من ابناء الجهاز الشرفاء”، داعيا “لجنة الامن والدفاع النيابية الى اجراء تحقيق عاجل في خصوص ذلك وتستضيف فيه الفريق الساعدي والقادة الآخرين وفتح ملف جهاز مكافحة الارهاب ( ونفض الغبار عنه ) لكشف حقيقة ما يجري فيه”.

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