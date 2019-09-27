مؤسسة الشهداء: الحريق لم يؤثر على سير العمل ونحتفظ بارشيف الكتروني لم يتضرر

2019/09/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، اليوم الجمعة، ان عم لالمؤسسة لم يتأثر بالحريق الذي طالها يوم امس، فيما اشارت الى وجود أرشيف الكتروني لم يطاله أي ضرر.

وقالت الشمري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم توديه الملاكات الهندسية والخدمية في المؤسسة باعادة تأهيل الاجزاء المتضررة من الحريق الذي تعرضت له البناية التابعة للمؤسسة".

واضافت ان "عمل المؤسسة مستمر ولم يتأثر بالحادث، وان المؤسسة تحتفظ بارشيف الكتروني لكافة المعاملات والوثائق ولم يطالها اي ضرر جراء الحريق".

وتابعت ان "ابواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال المراجعين من ذوي الشهداء".

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