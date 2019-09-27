الصناعات يهزم نفط ميسان.. والنجف يعود فائزاً من زاخو

2019/09/27 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حقق الصناعات الكهربائية فوزا مستحقا على ضيفه نفط ميسان (3-1)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وتقدم الصناعات في الدقيقة 18 عبر المهاجم مصطفى محمود، لكن نفط ميسان عادل النتيجة في الدقيقة 39، عن طريق أحمد خالد.وعاد بعد دقيقتين الصناعات الكهربائية عبر اللاعب عمر جبار، مسجلا الهدف الثاني.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للمباراة، أحرز الصناعات الهدف الثالث عن طريق محمود أحمد.وبذلك، رفع الصناعات رصيده إلى النقطة الثالثة، فيما بقي نفط ميسان دون نقاط.وعاد النجف فائزا بهدف دون رد على مضيفه زاخو، لحساب ذات الجولة.ففي الشوط الثاني، تمكن اللاعب كرار عامر من ترجيح كفة النجف، بالدقيقة 55.وأثير اللغط حول هدف ملغي للنجف بداعي التسلل.ورفع النجف رصيده للنقطة الرابعة، بينما ظل رصيد زاخو خاويًا.وانتهى الديربي بين النفط ونفط الجنوب لمصلحة الأول، بهدف دون رد.وجاء الهدف الوحيد سريعا في الدقيقة الأولى، عبر اللاعب فرحان شكور.ورفع النفط رصيده إلى النقط الثالثة، فيما بقي نفط الجنوب بنقطة واحدة.وفي المباراة الرابعة، حسم التعادل السلبي مواجهة الحدود وأمانة بغداد، التي أقيمت في ملعب التاجي لحساب الجولة الثانية.ورغم محاولات الحدود في بداية المباراة، لكنه لم يجد الطريق للمرمى، بينما تحسن أداء أمانة بغداد في الشوط الثاني، دون جدوى.وبذلك رفع كل من الفريقين رصيده لنقطة واحدة.انتهى

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