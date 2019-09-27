البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة الكتائب الألمانية بالعراق عاما إضافيا

2019/09/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت البرلمان الألماني بالأغلبية، على قرار يقضي بتمديد فترة بقاء القوات الألمانية في العراق عاما إضافيا.

وحصل مقترح الإبقاء على الكتائب الألمانية في العراق، لدعم الجيش العراقي وقوات البيشمركة، والذي قدمته وزارة الدفاع الألمانية، على أغلبية أعضاء الحزبين الديمقراطي المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، فيما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ميشيل روت، ان على المانيا كدولة داعمة للأمن والسلام، ان تساند الدول في نشر وتثبيت الاستقرار، مضيفا ان العراق بحاجة الى الدعم، وان المانيا ستحمل تلك المسؤولية على عاتقها.

وفي السياق ذاته، قرر البرلمان، تمديد مهمة الطائرات الحربية الألمانية من طراز التورنادو، والتي توفر الدعم والوقود للقوات الجوية التابعة للتحالف، لمدة ستة اشهر.

ومن الجدير بالذكر، ان المانيا تحتفظ بمئة وستين مستشارا عسكريا في العراق، مئة منهم في إقليم كردستان، لتقديم الدعم الاستشاري، وتدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة.

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