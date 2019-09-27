عبد الوهاب الساعدي: تم قتل نحو 60 ارهابيا في الانبار وجنوب الموصل مؤخرا

2019/09/27 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال لفريق الركن عبدالوهاب الساعدي عبد الوهاب الساعدي القائد في جهاز مكافحة الارهاب المحال على أمرة الدفاع حديثا يوم الجمعة ان القوات الامنية وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من قتل قرابة 60 عنصرا من تنظيم داعش في عمليات عسكرية شهدتها مناطق في محافظة الانبار وجنوب مدينة الموصل.

وقال الساعدي في كلمة له خلال منتدى الرافدين للأمن والاقتصاد المنعقد في العاصمة بغداد، انه " خلال الشهرين الماضيين قمنا بعمليات نوعية بالتنسيق والتعاون مع طيران التحالف الدولي اذ تم قتل اكثر من 50 - 60 ارهابيا في مناطق الرطبة والقائم وكذلك جنوب الموصل"، مضيفا ان جهاز مكافحة الارهاب مستمر بهذه العمليات.

ووافق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مؤخرا على احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، واثار هذا القرار انتقادات سياسية وشعبية واسعة في العراق.

والساعدي خريج الكلية العسكرية الأولی دورة 69 ومن الأوائل في دورته، تدرج بالرتب العسكرية لحين نقله الى جهاز مكافحة الإرهاب وأصبح رئيس أركان قوات مكافحة الإرهاب (يوازي في منصبه رئيس أركان الحرس الجمهوري العراقي سابقاً ) وأشرف علی تخريج الكثير من مقاتلين العمليات الخاصة.

ولعب الساعدي دورا بارزا في عمليات قتال داعش منذ معركة الرمادي مركز محافظة الأنبار في 2014 لحين تحرير مدينة الموصل.

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