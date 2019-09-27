النجيفي يوجه رسالة إلى عبد المهدي بعد قرار إحالة الساعدي إلى امرة الدفاع

2019/09/27 | 19:16

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بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اسامة عبد العزيز النجيفي، اليوم الجمعة، رسالة الى القائد العام للقو...





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