الساعدي لكوردستان 24: ينبغي أن تتناسب القرارات مع تضحياتنا

2019/09/27 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، ان القرارات التي تصدر بحقنا كمقاتلين ينبغي أن تتناسب مع حجم التضحيات التي قمنا بتقديمها.

وجاء حديث الساعدي ردا على قرار القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بإحالته الى امرة وزارة الدفاع.

وقال الساعدي لكوردستان 24 "نحن عسكريون وملتزمون بالسياقات والاوامر التي يصدرها القائد العام للقوات المسلحة لكن هذه القرارات ينبغي ان تتناسب مع ما قدمناه من تضحيات".

واضاف ان "موضوع الامرة ليس هينا على الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي".

وتابع "ليس لي علم بالاسباب التي دفعت لاصدار مثل هذا القرار"، فيما أكد انه سيظل جنديا عراقيا وسيقوم بأداء واجبه اينما كان.

واثار القرار الذي اتخذه عبد المهدي بإحالة عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع موجة انتقادات سياسية وشعبية.

والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي خريج الكلية العسكرية ومن الأوائل في دورته، تدرج بالرتب العسكرية لحين نقله الى جهاز مكافحة الإرهاب وأصبح رئيس أركان قوات مكافحة الإرهاب وقد أشرف علی تخريج الكثير من مقاتلي العمليات الخاصة.

وكان للساعدي دورا مهم وبارز في القتال ضد تنظيم داعش في العديد من المناطق وخصوصا في حملة تحرير الموصل.

سوار أحمد

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