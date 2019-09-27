بالصور.. الأمن الوطني يضبط 18 عجلة محملة بالدجاج المستورد

2019/09/27 | 19:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، حقي الجبوري، الجمعة (27 أيلول 2019)، إلى فتح بحيرة حمرين أمام الصيادين، للاستفادة من ثرواتها السمكية.

وقال الجبوري في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "التداعيات الأمنية دفعت

بغداد اليوم- الديوانية

نظم العشرات من شباب محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتنديد بما حصل لمعتصمي حملة الشهادات العليا وسط بغداد.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان شباب محافظة الديوانية تجمعوا بالعشرات وسط المحافظة، ورفعوا لافتات تستن

بغداد اليوم - البصرة

طالبت لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة، الخميس، بتدخل فوري لمعالجة "الطريق الدموي" وادراجه ضمن خطة العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة جواد عبد العباس، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق البصرة – عمارة

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