2019/09/27 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعتبر النائب عن تيار الحكمة المعارض علي البديري، الجمعة، اختراق العشرات من المواقع الالكترونية الحكومية من بينها مواقع امنية بأنها كارثة وضربة لأمن المعلومات الوطني يتحمل مسؤوليتها القائمون على أمن المواقع.وقال البديري في حديث لـ المركز الخبري الوطني إن “ما جرى اليوم من اختراق للعشرات امن المواقع الاكترونية الحكومية لانج […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: اختراق المواقع الالكترونية الحكومية كارثة وضربة لأمن المعلومات الوطني المركز الخبري الوطني.

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