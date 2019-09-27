عضو بمجلس ديالى يعلن عدم جاهزية المحافظة للانتخابات ويؤكد: القرار للسلاح!

2019/09/27 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن عضو في مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، اليوم الجمعة، عدم جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، فيما أكد أن القرار لـ"السلاح".

وقال الجبوري في تصريح لـ"الغد برس"، إن "الصراع السياسي موجود في الوقت الراهن داخل محافظة ديالى استعدادا للانتخابات المحلية، ونستبعد أن تكون الأخيرة بالشكل الذي تعنيه، خاصة مع انتشار السلاح المنفلت".

وأضاف أن "الوضع الحالي لايشجع على الانتخابات نتيجة وجود السلاح بيد المتنفذين الذين سيستخدمونه للفوز لأنها فرصة لاتعوض، كما حدث في انتخابات مجلس النواب الماضية، والتي شهدت استخدام السلطة والسلاح بقوة".

وأشار الجبوري إلى أن "أكثر ما يهدد العملية الانتخابية في ديالى هو السلاح المنفلت والذي هو صاحب القرار"، مبينا أنه "لايمكن اجراء انتخابات حقيقية دون وجود سلطة مركزية عليا لإدارة الأوضاع وهو أيضا أمر صعب".

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