النجيفي يدعو عبد المهدي الى اعادة النظر بقرار إحالة الساعدي للأمرة

2019/09/27 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة الى إعادة النظر بقرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الأمرة.

وقال النجيفي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن".

واضاف "للأسف الشديد فقد فوجئنا اليوم بإحالة البطل العراقي الغيور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الأمرة بعد صولات وجولات كان فيها نجما بارزا من نجوم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم البغيضة".

وبين ان "إنعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات".

وتابع "الى ذلك ندعو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى اعادة النظر في احالة الفريق الساعدي الى الأمرة، لأن هذا الامر عد تجميدا لبطل عراقي شجاع، وإعادته الى موقعه معززا مكرما".

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