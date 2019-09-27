الشمري: عمل مؤسسة الشهداء لم يتأثر بحريق الأمس

2019/09/27 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري اليوم الجمعة، الملاكات الهندسية والخدمية في المؤسسة، باعادة تأهيل الاجزاء المتضررة

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