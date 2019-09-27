انطباعات إيجابية بشأن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد مؤخرا – تقرير

2019/09/27 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ملتقى الرافدين للأمن والاستثمار، سُجلت انطباعات إيجابية من الوافدين العرب والأجانب بشأن الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق، وسط تطلعات كبيرة للمسؤولين العراقيين في غد استثماري مشرق..

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