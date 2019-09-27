النجيفي يطلب من عبد المهدي إلغاء تجميد عبد الوهاب الساعدي

2019/09/27 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا رئيس جبة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي، الجمعة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى العدول عن قراره بتجميد قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وقال النجيفي في بيان تلقته “كلكامش برس”، انه “في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، وللأسف الشديد فقد فوجئنا اليوم بإحالة البطل العراقي الغيور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الأمرة بعد صولات وجولات كان فيها نجما بارزا من نجوم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم البغيضة”.وأضاف ان “إنعكاس هذه الخطوة على المقاتلين والشعب تمثل رسالة سلبية تصيب المعاني العالية بالإحباط وعدم القناعة بالإجراءات”.ودعا النجيفي “عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى اعادة النظر في احالة الفريق الساعدي الى الأمرة، لأن هذا الامر عد تجميدا لبطل عراقي شجاع، وإعادته الى موقعه معززا مكرماً”.

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