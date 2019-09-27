برشلونة يستأنف ضد عقوبة الاتحاد الإسباني بسبب جريزمان

2019/09/27 | 19:47

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني الإسباني لفريق نادي برشلونة أن النادي الكتلوني يستعد لتقديم استئ...





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