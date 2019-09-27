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برشلونة يستأنف ضد عقوبة الاتحاد الإسباني بسبب جريزمان


برشلونة يستأنف ضد عقوبة الاتحاد الإسباني بسبب جريزمان
2019/09/27 | 19:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني الإسباني لفريق نادي برشلونة أن النادي الكتلوني يستعد لتقديم استئ...

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