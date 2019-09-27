2019/09/27 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةفي لفتة لاقت الكثير من الإنتقادات، استهلّ رئيس السلفادور نجيب أبوكيلة خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة “سيلفي”.

وفي التفاصيل، فإنّ أبوكيلة اعتلى المنصة، ووجه تحية إلى الحاضرين وزوجته التي تحمل طفلهما بين ذراعيها، ثم طلب لحظة لالتقاط صورة “سيلفي”.



وقال: “سيهتمّ عدد أكبر من الأشخاص بمشاهدة هذه الصورة بدلاً من سماع الخطاب.



أتمنى أن تكون جيدة”.

ورأى أبوكيلة أنه “قد يكون لبعض الصور على انستغرام تأثير أكبر من أي خطاب ملقى في هذه الجمعية العامة”، مشيراً إلى أن “هذه القمة السنوية التي يجتمع فيها قادة العالم يمكن أن تُعقد إلكترونياً من خلال تقنية فيديو كونفرانس”.

ووصل أبوكيلة (38 عاماً) إلى السلطة في أوائل حزيران، وفي غضون 3 أشهر، اعتمد بشكل كبير على الشبكات الاجتماعية والخطابات التي أظهر من خلالها استعداداً للانفصال عن الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس دولة يستهل كلمته في الأمم المتحدة بـ”سلفي”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس دولة يستهل كلمته في الأمم المتحدة بـ”سلفي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).