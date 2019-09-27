مصر... أنباء عن مقتل 4 جنود وضابط وإصابة 11 آخرين بهجوم شمال سيناء

2019/09/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت مصادر بأن جماعات مسلحة في شمال سيناء نفذت هجوما مسلحا ضد كمين للجيش المصري، أدى إلى مقتل 4 مجندين وضابط وإصابة 11 آخرين.

وأكدت المصادر، حسب ما نقلت "روسيا اليوم" أن "الهجوم نفذه المسلحون باستخدام سيارات نقل، وقاموا بضرب "كمين التفاحة" في منطقة بئر العبد".

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