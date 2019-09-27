وزير الرياضة يتكفل بعلاج النجم السابق صاحب خزعل

2019/09/27 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اليوم الجمعة، بتكفل علاج صخرة الدفاع نجم المنتخبات الوطنية السابق صاحب خزعل.

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