نيجيرفان بارزاني: ينبغي توفير وظائف لخريجي الجامعات بكوردستان

2019/09/27 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة على ضرورة ان تتوافر وظائف في سوق العمل لخريجي الجامعات في اقليم كوردستان.

وجاء حديث نيجيرفان بارزاني خلال كلمة القاها في ملتقى يجمع كافة دفعات خريجي جامعة كوردستان منذ تاسيسها.

وقال نيجيرفان بارزاني "ينبغي أن تتوافر وظائف لخريجي الجامعات في سوق العمل لدى تخرج الطلبة من الكليات والجامعات".

واكد رئيس اقليم كوردستان على ضرورة أن يكون التعليم الجامعي متناسبا مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في اقليم كوردستان.

وحث بارزاني الشباب الكورد على طلب العلم مبينا ان خريجي الجامعات هم قادة المستقبل مؤكدا انه بالعلم والمعرفة وحدها يمكن لكوردستان ان تمضي نحو مستقبل مشرق وواعد.

وتاسست جامعة كوردستان- اربيل ، عام 2006، ومؤسسها هو نيجيرفان بارزاني الذي كان يشغل حينها منصب رئيس وزراء الاقليم.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "الهدف من تاسيس جامعة كوردستان كان تاسيس موسسة تعليمية تسهم في تطوير اقليم كوردستان ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي في العالم".

وتعتمد جامعة كوردستان اللغة الانكليزية في مناهجها كما انها تتضمن العديد من الكليات والفروع وخصوصا العلمية منها.

سوار أحمد

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