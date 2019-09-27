2019/09/27 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة، الجمعة، تدمير وكر للارهابيين وقتل ١٢ عنصرا من “داعش” في شمال الانبار وغرب صلاح الدين.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت، الوكاله المركز الخبري ، نسخة منه، إنه “بعملية نوعية استباقية شنت قوة من مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع لواء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل 12 عنصرا من “داعش” في الانبار وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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